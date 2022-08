Omgekeerde vlaggen Nijeveen moeten weg voor nationale herdenking

De omgekeerde vlaggen en linten die zijn opgehangen in het Drentse Nijeveen (gemeente Meppel) moeten weg zijn voor de Nationale Herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk der Nederlanden, op 15 augustus. Vanaf 18 augustus mogen er in Nijeveen weer omgekeerde vlaggen worden opgehangen en die mogen dan minimaal zes weken blijven hangen.

Dat hebben de gemeente Meppel en de organisator van het vlaggenprotest met elkaar afgesproken. “We zijn het met elkaar eens dat het gebruik van de omgekeerde Nederlandse driekleur onverenigbaar is met deze herdenking”, aldus de gemeente. Op 15 augustus 1945 capituleerde de Japanse bezetter en was voormalig Nederlands-IndiĆ«, en daarmee het hele koninkrijk, bevrijd. Dat wordt maandag herdacht bij het Indisch Monument in Den Haag.

De organisatie van het protest in Nijeveen stelt dat de boeren respect hebben voor de herdenking. “Het platteland was in de Tweede Wereldoorlog nauw betrokken bij onderduikers, verzet en het opvangen van mensen in de hongerwinter.” Dat neemt niet weg dat de aanleiding voor de demonstratie volgens de organisatie onverminderd groot is. “De omgekeerde vlag is al eeuwenlang een uiting van nood. Het is een gepaste manier van protest, nu de grens van het redelijke wat ons betreft duidelijk overschreden is.”