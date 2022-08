Prinses Amalia ziet af van lidmaatschap corps Amsterdam

Prinses Amalia wordt geen lid van het corps in Amsterdam. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst bevestigd na berichtgeving van de NOS. De 18-jarige prinses, die gaat studeren in Amsterdam, liet eerder in de biografie van Claudia de Breij weten dat ze sowieso bij het corps zou willen. “Met een jaarclub, alles erop en eraan.”

Het besluit van de prinses komt kort na een uitgelekte video bij het Amsterdamsch Studenten Corps en de Amsterdamsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging (A.S.C./A.V.S.V.), zoals het corps voluit heet. Daarin zeiden enkele mannelijke leden onder meer dat vrouwen “sperma-emmers” zijn.

De Rijksvoorlichtingsdienst laat niet weten waarom Amalia zich niet aansluit bij het corps. Aangezien de prinses in september begint aan haar studie politics, psychology, law and economics (PPLE) aan de Universiteit van Amsterdam, zou A.S.C./A.V.S.V. de vereniging zijn waarbij Amalia zich dan zou aansluiten. Eerder wilde de Rijksvoorlichtingsdienst niet ingaan op vragen rond het lidmaatschap van de prinses, omdat dit een privékwestie zou zijn.

Eind juli maakte Heleen Vos, de toenmalig voorzitter van A.S.C./A.V.S.V. die inmiddels is afgetreden, bekend dat er een onderzoek wordt ingesteld naar A.S.C./A.V.S.V.. Honderden leden voelen zich onveilig na speeches tijdens het lustrum. Daarbij zouden vrouwen “niks en niks meer zijn dan een hoer”. Mannen zouden “de nekken van vrouwen breken, om hun lul erin te steken”. Een bestuurslid van de vereniging zou, naast het doen van eveneens vrouwonvriendelijke uitspraken, de beoogde cultuurverandering bij het corps een façade hebben genoemd en de verenigingsleden zien als verheven boven de samenleving.