Televizier introduceert nieuwe prijs op Ring-Gala

Het Gouden Televizier-Ring Gala gaat deels op de schop. De categorieën voor beste presentator en presentatrice worden samengevoegd tot één prijs en er wordt tijdens de komende editie een nieuwe award, de Televizier-Ster Impact, in het leven geroepen. Dat heeft de organisatie dinsdag bekendgemaakt.

De Impact-prijs is voor een tv-programma dat in het afgelopen jaar iets heeft losgemaakt in de Nederlandse samenleving. “Televisie is een onmisbare bron van vermaak en informatie”, zegt Jeroen de Goeij, hoofdredacteur van de Gouden Televizier-Ring-verkiezing. “Maar soms gebeurt er echt iets bijzonders. Dan raakt een programma een gevoelige snaar bij het kijkende publiek, zet het een onderwerp opnieuw op de agenda, of ontstaat er een broodnodige discussie die de Nederlandse samenleving vooruithelpt. Voor al die programma’s roepen wij nu de Televizier-Ster Impact in het leven.”

Welke tien programma’s in aanmerking komen voor de nieuwe award wordt later bekendgemaakt. Volgens Televizier maakt het niet uit om wat voor soort programma het gaat of waar het te zien is.

De Televizier-Sterren voor beste presentator en presentatrice worden sinds 2000 in de huidige vorm uitgereikt. Eerder koos de redactie er al voor om de prijzen voor beste acteur en beste actrice samen te voegen. Het Gouden Televizier-Ring Gala vindt dit jaar op 6 oktober plaats in Koninklijk Theater Carré in Amsterdam. De stembussen voor de publieksprijzen gaan op 16 augustus open.