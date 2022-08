Boeren demonstreren langs route Vuelta in Nederland

Boeren willen demonstreren langs het parcours wanneer de Vuelta a España door Nederland rijdt. De wielerwedstrijd begint in Utrecht. Protestgroep Agractie wil volgende week zaterdag met tractoren, spandoeken en omgekeerde Nederlandse vlaggen in de weilanden langs de weg staan bij Woudenberg en Scherpenzeel. Ook willen de boeren rode zakdoeken, een van hun symbolen, uitdelen aan wielerfans die langs de kant van de weg staan.

Het is niet de bedoeling de weg te blokkeren, zegt protestorganisator en boer Teus van der Wind uit Woudenberg na berichtgeving van RTV Utrecht. Hij wil dat tv-camera’s het protest aan Europese kijkers laten zien en wil dat de organisatoren van de wedstrijd meewerken. Van der Wind: “Als wij dit niet zo organiseren, krijg je wilde acties, en we weten niet hoe dat gaat uitwerken. Wij willen de wielerronde in principe door laten gaan, maar wij willen ons ding ook door laten gaan. Op dit moment werken we goed samen met de Vuelta, daar zijn we gelukkig mee, maar aandacht is ons veel waard. Als ze niet met ons samenwerken, trekken we onze vingers ervan af en dan weten ze wat er kan gebeuren.”

Woudenberg en Scherpenzeel liggen in de Gelderse Vallei. “Dit gebied wordt zo hard geraakt door de stikstofreductie die het kabinet voorstelt. Het is een prachtig gebied met veel innovatieve veehouderijen. We leven al honderden jaren samen met burgers en natuur, en dat wordt nu eigenlijk ontrafeld”, verklaart Van der Wind het protest.

De organisatoren van de Vuelta in Nederland zeiden dinsdag dat ze “niet voor of tegen” demonstraties zijn. “Onze prioriteit is om het peloton een veilige doorgang te geven.”

De wielerwedstrijd begint volgende week vrijdag met een ploegentijdrit in de stad Utrecht. Daarna volgt een etappe van Den Bosch naar Utrecht. De derde rit begint en eindigt in Breda. Die Brabantse stad gaat omgekeerde vlaggen weghalen. Het is de tweede keer dat de ronde van Spanje in Nederland begint. In 2009 startte de etappekoers in Assen. De Ronde van Italië ging drie keer in Nederland van start en de Ronde van Frankrijk zes keer.