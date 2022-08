Brandweer toch weer aan het blussen bij Brouwersdam

De brandweer is woensdag toch weer aan het blussen in het duingebied bij de Brouwersdam bij het Zuid-Hollandse Ouddorp. Daar woedde dinsdag een grote brand. Een woordvoerder van de brandweer zegt dat er, zoals vaker gebeurt na zo’n forse brand, wat begon te smeulen. Daarom zijn er weer twee eenheden aanwezig, om de kleine vuurresten die nog aanwezig zijn te blussen.

De brandweer was toen het smeulen werd opgemerkt al ter plaatse, om nog op te ruimen na de inzet dinsdag. Volgens de woordvoerder is er geen sprake van grote paniek en hoeft er niet weer grootschalig ingezet te worden. “Ik vraag me af wat nog kan branden in dat gebied, het is er behoorlijk aangetast”, zegt hij.

Door de brand was de N57 tussen Port ZĂ©lande en Ouddorp dinsdag een tijdlang in beide richtingen afgesloten en werden enkele bewoners van een nabijgelegen vakantiepark opgevangen in een sporthal. Dinsdagavond laat werden de laatste resten uitgemaakt, en rond 02.00 uur kon de brandweer het gebied verlaten.