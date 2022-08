Lichaam gevonden bij zoekactie vermiste zwemmer in Waalwijk

In de Surfvijver in Waalwijk is woensdagochtend een lichaam aangetroffen. Of het gaat om de persoon die dinsdagavond daar vermist raakte en naar wie werd gezocht, is nog onduidelijk, meldt een politiewoordvoerder.

Het lichaam werd rond 11.00 uur ontdekt door een sonarboot en rond het middaguur hebben duikers het uit het water gehaald, aldus de zegsvrouw.

Dinsdagavond vond ook al een zoekactie plaats, nadat de hulpdiensten rond 21.00 uur waren gewaarschuwd door bezoekers van de Surfvijver. Die hadden volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant iemand achter een luchtbed aan zien zwemmen. Die persoon verdween vervolgens onder water.

Hoewel aanvankelijk onduidelijk was of er echt iemand werd vermist, werd het zekere voor het onzekere genomen en werd een zoekactie opgestart. De hulpdiensten wisten ook het groepje waar de vermiste bij hoorde te vinden. Volgens de zegsvrouw ging het om Polen. Dat groepje bevestigde dat een van hun vrienden niet meer boven water was gekomen. Na twee uur zoeken, waarbij niemand werd gevonden, werd de zoekactie rond 23.00 uur gestaakt, omdat het te donker werd.