Marine onderschept 1600 kilo marihuana in Caribisch gebied

Het marineschip Zr.Ms. Groningen heeft deze week in het Caribisch gebied 1640 kilo marihuana onderschept. Volgens het ministerie van Defensie is dit de zevende keer dat het patrouilleschip een grote lading drugs onderschept, sinds het vaartuig vanaf april door het gebied vaart. In totaal is daarbij tot dusver meer dan 6000 kilo smokkelwaar in beslag genomen.

Bij de laatste actie kon de Zr.Ms. Groningen maandag een snel smokkelvaartuig tegenhouden. De bemanning van de boot gooide daarvoor een aantal pakketten marihuana overboord, maar de kustwacht kon 66 pakketten uit het water vissen. De vangst en de acht verdachten zijn overgedragen aan de autoriteiten van Bonaire.

De Kustwacht van het Caribisch gebied meldde deze week al dat het samen met de Zr.Ms. Groningen een recordhoeveelheid drugs in beslag had genomen. In een periode van drie weken werd 4000 kilo drugs onderschept. In het gehele jaar 2021 ging het om 3300 kilo in het Caribisch gebied.