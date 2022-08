Mogelijk extra veel sterfte onder ouderen door hitte deze zomer

De sterfte onder ouderen zou dit jaar zomaar een stuk hoger kunnen zijn dan afgelopen jaren. Omdat we te maken hebben met een behoorlijk warme en droge zomer overlijden er mogelijk extra veel ouderen, zegt hoogleraar ouderengeneeskunde Cees Hertogh van Amsterdam UMC.

Vanaf woensdag geldt het Nationaal Hitteplan voor heel Nederland. Vooral ouderen die al een kwetsbare gezondheid hebben lopen een verhoogd risico op uitdroging of andere levensbedreigende kwalen als gevolg van de hitte, aldus Hertogh. Het gaat dan om mensen met bijvoorbeeld een hartkwaal. Hun lichaam kan de stress die warmte geeft minder goed opvangen.

Sowieso hebben oudere mensen een grotere kans op uitdroging als het warm wordt, legt hoogleraar aan het Leiden Universitair Medisch Centrum (LUMC) Wilco Achterberg uit. “Als je ouder wordt, raakt je temperatuurregulatie verstoord, waardoor je niet meer goed voelt dat je het heet hebt. Ook vermindert de dorstprikkel.” Daarnaast slikken sommige ouderen medicatie die het effect van uitdroging kan versterken, zoals plastabletten. Wie uitdroogt, kan in de war raken, vervolgens bijvoorbeeld vallen en iets breken of zich verslikken en zulke ongelukken kunnen kwetsbare ouderen al snel fataal worden.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldde vorige week dat er in juli relatief veel ouderen en bewoners van verpleeghuizen en instellingen voor gehandicaptenzorg zijn overleden. Ook in juli was het warm. De hitte kan inderdaad de reden zijn geweest voor de oversterfte onder ouderen die maand, aldus Hertogh van Amsterdam UMC. De officiƫle doodsoorzaak van deze mensen is nog niet bekend, die krijgt het CBS pas later.

Instellingen hebben hitteprotocollen voor dagen als deze. Ouderen worden dan extra goed in de gaten gehouden en krijgen veel drinken aangeboden. De meeste sterfte onder ouderen zie je dan ook thuis, zegt Achterberg van het LUMC. Hij wijst erop dat er door het personeelstekort in de zorg mogelijk nog risicovollere situaties voor ouderen ontstaan tijdens de hitte. Afgelopen coronawinter overleden al veel kwetsbare mensen, “maar er zijn door corona ook weer veel nieuwe kwetsbaren bijgekomen.”