Rode Kruis: Nederlanders onderschatten risico’s hitte

Het merendeel van de Nederlanders onderschat de risico’s van tropische temperaturen. Dat meldt het Nederlandse Rode Kruis op basis van een onderzoek onder bijna 1100 Nederlanders.

80 procent van de Nederlanders maakt zich weinig zorgen over de eigen gezondheid als het heet is, “terwijl de gevaren daarvan voor iedereen op de loer liggen”, aldus het Rode Kruis. Tegelijkertijd maakt meer dan de helft van de ondervraagden (51 procent) zich wel zorgen om kwetsbare mensen in hun omgeving bij hitte.

Daarnaast is het voor veel Nederlanders onduidelijk wat ze moeten doen bij hittegerelateerde klachten. Zorgelijk, vindt de hulporganisatie. “Onder andere een zeer hoge lichaamstemperatuur en hoge hartslag als gevolg van hitte kunnen signalen van hitte-uitputting of zelfs een hitteberoerte zijn. Dat laatste is een levensbedreigende situatie.” Wel zou 91 procent van de ondervraagde Nederlanders 112 bellen als iemand het bewustzijn verliest door hitte.

De organisatie benadrukt dat het voor iedereen belangrijk is om te weten wat te doen bij hitteproblemen, niet alleen voor kwetsbare groepen zoals ouderen. “De eerste stap blijft altijd hetzelfde: zoek de schaduw of een koele ruimte op. Ook een voetenbadje helpt.” Op de website van het Rode Kruis zijn meer adviezen te vinden.

Vanaf woensdag geldt in heel Nederland het Nationaal Hitteplan vanwege de verwachte hoge temperaturen. Met het plan waarschuwt gezondheidsinstituut RIVM organisaties, professionals en mensen in de zorg voor de aanhoudende hitte, zodat zij passende maatregelen kunnen nemen.