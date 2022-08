Zorgen over droogte nemen toe bij grootverbruikers van water

Zakelijke grootverbruikers van water, waaronder staal-, chemie- en papierbedrijven, maken zich steeds meer zorgen over de grote droogte in Nederland. Dat zegt Roy Tummers directeur Water van de VEMW, belangenbehartiger van grootverbruikers van water en energie. Volgens hem zijn er nog geen acute problemen en is de watervoorziening nog niet in gevaar, maar daar kan bij een langdurige droogte verandering in komen.

Volgens Tummers kijken grootverbruikers in de industrie dan ook met bezorgdheid vooruit nu de droogte nog weken zou kunnen aanhouden. De droogte en hitte zorgen voor lage waterstanden van rivieren waardoor de binnenvaart met veel minder belading kan varen. Daardoor kan de aan- en afvoer van grondstoffen en producten worden ontregeld.

Daarnaast neemt de verzilting toe, aldus Tummers. Door zout water kan sneller corrosie en slijtage aan apparatuur ontstaan. Ook kunnen bedrijven problemen krijgen door beperkingen bij het lozen van koelwater. Als rivieren te warm worden kan milieuschade ontstaan door koelwater te lozen. Dat kan de productie van bedrijven raken.

Bedrijven nemen wel voorzorgsmaatregelen door effici├źnter om te gaan met water, meer water te besparen en proceswater te hergebruiken in plaats van te lozen. VEMW, voluit de Vereniging voor Energie, Milieu en Water, vertegenwoordigt meer dan de helft van het totale zakelijke energie- en watergebruik in Nederland.

Vorige week kondigde de overheid aan dat Nederland officieel te maken heeft met een watertekort door de droogte. Woensdag is het Nationaal Hitteplan weer in werking getreden, dat geldt voor alle provincies.