Afgelopen week ruim 3500 mensen gevaccineerd tegen apenpokken

Tot en met woensdag hebben 5541 mensen een preventieve inenting tegen het apenpokkenvirus gekregen. Dat zijn er 3565 meer dan een week geleden. In alle 25 GGD-regio’s worden nu prikken gezet, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het is niet bekend hoeveel mensen waren uitgenodigd, dus hoe hoog de opkomst is, is niet bekend.

In de regio Amsterdam zijn de meeste mensen gevaccineerd, namelijk 1970.

De mensen krijgen het pokkenvaccin Imvanex. Twee inentingen daarmee moet ze beschermen voor het geval ze het apenpokkenvirus oplopen. Voor de eerste lichting worden enkele tienduizenden mensen uitgenodigd. Transgender personen en mannen die seks hebben met mannen komen in aanmerking voor de prik als zij hiv-positief zijn of als zij medicijnen nemen om te voorkomen dat zij hiv oplopen. Zij lopen mogelijk het grootste risico besmet te raken met het apenpokkenvirus.

Het aantal positieve tests loopt langzamer op dan in de weken ervoor. De teller staat op 1025 bevestigde besmettingen. Dat zijn er 68 meer dan vorige week donderdag. Dat is de kleinste toename in een week tijd sinds half juni. De meeste positief geteste mensen zijn mannen die seks hebben met mannen.