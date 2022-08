Dieuwertje Blok volgt Paul Witteman op bij Podium Klassiek

Dieuwertje Blok wordt de nieuwe presentator van het NTR-programma Podium Klassiek, voorheen bekend als Podium Witteman. Daarmee volgt ze per 11 september voormalig presentator Paul Witteman op. Het programma is iedere zondagavond om 18.15 uur te zien op NPO 2.

Blok doet de presentatie samen met Floris Kortie, die het programma al met Witteman maakte. Ook huispianist Mike Boddé blijft. Blok is geen onbekende wat betreft klassieke muziek: op NPO Radio 4 presenteert ze al jaren het programma NTR Podium.

“Ik zie er enorm naar uit om samen met Floris en Mike een mooi programma te maken”, zegt Blok over haar nieuwe taak. “De combinatie van het presenteren van NTR Podium en Podium Klassiek is een droom die uitkomt. Ik houd van klassieke muziek in de breedste zin van het woord. Het Nederlandse muziekleven broeit en bloeit: jonge klassieke musici verleggen al jaren de grenzen van de muziek en ik ga graag met hen mee op die reis.”

Afgelopen mei maakte Witteman bekend te stoppen met het programma. “Ik kom niet meer op televisie, dat is geweest”, zei de NPO-coryfee vlak daarna op NPO Radio 1. “Weg is weg. Een beter moment om te stoppen dan dit kon ik niet vinden.”