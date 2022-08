Floor Jansen zingt volkslied voorafgaand aan F1-race op Zandvoort

Floor Jansen zingt op zondag 4 september vlak voor de start van de Formule 1-race op Zandvoort het Nederlandse volkslied, werd donderdag bekendgemaakt op Radio 538. De zangeres wordt muzikaal begeleid door het Orkest Koninklijke Luchtmacht. Zij volgt daarmee Davina Michelle op, die tijdens de editie van vorig jaar het Wilhelmus ten gehore bracht.

“Ik ben enorm vereerd dat ik ons volkslied mag voordragen tijdens dit wereldwijde evenement”, laat de zangeres weten. “Formule 1 heb ik nooit op de voet gevolgd, maar ik heb veel respect voor de gedrevenheid en focus van iedereen, en die van Max Verstappen in het bijzonder. Ik hoop dat het volkslied voordragen de coureurs en fans net zoveel energie zal gaan geven als mij.”

Jansen bespeelt al jarenlang grote, internationale stadions als zangeres van de symfonische metalband Nightwish. In Nederland stond ze laatst nog extra in de belangstelling vanwege haar deelname aan het programma Beste Zangers, waarin ze met operazanger Henk Poort een unieke versie van The Phantom of the Opera opvoerde. Ook won ze de Nederlandse Popprijs 2019.