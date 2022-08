NS laat elke vijf minuten trein rijden tijdens Formule 1-weekend

De NS laat tijdens het weekend van de Formule 1-race in Zandvoort begin september elke vijf minuten een trein rijden tussen Amsterdam Centraal en station Zandvoort aan Zee. “Zo brengen we maximaal 10.000 reizigers per uur naar de races en weer terug”, laat het vervoersbedrijf donderdag weten.

Was er de vorige editie nog een bezoekersbeperking vanwege corona, dit jaar mag iedereen komen. “Reizigers moeten rekening houden met grote drukte in de treinen en op stations”, aldus de NS.

Elke racedag worden ruim driehonderd extra medewerkers van NS ingezet. “Zoveel treinen per uur op dit traject – met zulke grote aantallen reizigers betekent dat een eventuele verstoring direct grote impact kan hebben”, legt het vervoersbedrijf uit. “ProRail en NS doen er alles aan om de kans hierop zo klein mogelijk te maken, maar wanneer die toch plaatsvindt die zo snel mogelijk te verhelpen.”

De NS neemt een reeks maatregelen. Zo worden op de avond voor het raceweekend de Sprinter-treinen vanuit het hele land naar Amsterdam en Zandvoort gebracht en klaargezet. Ook worden in iedere trein twee machinisten neergezet zodat treinen na aankomst snel kunnen vertrekken en worden treinen waar mogelijk verlengd. Er staan ook extra storingsploegen klaar die kunnen ingrijpen als het misgaat.

De complete dienstregeling voor het weekend is vanaf deze vrijdag zichtbaar in de NS-reisplanner.