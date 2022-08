Terugkeer Summerschool trekt 558.000 kijkers

De terugkeer van het BNNVARA-programma Summerschool is woensdagavond door 558.000 mensen gezien, meldt Stichting KijkOnderzoek. Het programma op NPO 1, waarin sprekers college geven over hun vak- of interessegebied, staat daarmee op een elfde plek in de lijst van best bekeken programma’s van de dag.

Het door Matthijs van Nieuwkerk gepresenteerde programma was na drie jaar terug. Voorheen heette het DWDD Summerschool, maar de opzet is hetzelfde gebleven. In de eerste aflevering was operazangeres Francis van Broekhuizen te gast. Zij vertelde in haar college over haar grote voorbeeld, operazangeres Maria Callas.

Voor de wedstrijd om de Europese Supercup tussen Real Madrid en Eintracht Frankfurt was een stuk minder belangstelling. De wedstrijd tussen de winnaars van de Champions League en de Europa League, die onder meer op RTL 7 werd uitgezonden, wist gemiddeld 197.000 kijkers te trekken. De uitzending behaalde daarmee geen plek in de top 25 van best bekeken programma’s.

Het NOS Journaal van 20.00 uur op NPO 1 was het best bekeken programma van de dag met 1,5 miljoen kijkers, gevolgd door De Slimste Mens op NPO 2 (1,3 miljoen). Het RTL Nieuws van half acht werd door 948.000 mensen bekeken.