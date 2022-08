Van den Oever: FDF schort harde acties op als gebaar goede wil

Farmers Defence Force schort zijn “harde acties” voorlopig op “uit blijk van goede wil” naar het kabinet. Voorman Mark van den Oever zegt dat de groep dat doet als “eerste handreiking” in de hoop dat de overheid kiest voor andere plannen om de uitstoot van stikstof terug te brengen.

De groep blijft wel omgekeerde vlaggen ophangen aan eigen boerderijen. Ook gaan publieksvriendelijke acties volgens Van den Oever door, zoals de aangekondigde protesten bij de wielerwedstrijd Vuelta a España, die volgende week in Nederland start.

In een videoboodschap refereert de voorzitter van FDF aan een rapport van onder andere stikstofprofessor Han Lindeboom. Daarin staat volgens De Telegraaf dat drastische verlaging van stikstof ook mogelijk is als wordt geïnvesteerd in de verfijning van nieuw beschikbare technologieën. Dan zou de veestapel niet ingekrompen hoeven worden. “Het rapport is iets waar wij met z’n allen goed mee vooruit kunnen”, aldus Van den Oever.

Eerder deze maand kondigde Van den Oever nog de “hardste acties die FDF ooit gevoerd heeft” aan. Hij sprak over escaleren en iets speciaals bedenken. Dat gebeurde nadat de actiegroep totaal niet tevreden was na het eerste overleg tussen boerenorganisaties en het kabinet onder leiding van stikstofbemiddelaar Johan Remkes.

Bart Kemp van Agractie houdt zich in een reactie op de jongste uitspraken van Van den Oever op de vlakte. “De positie van de boeren aan de orde stellen is onverminderd noodzakelijk”, aldus de voorman van de boerenactieclub. Hij zegt net als FDF dat mildere acties door zullen gaan. Agractie kondigde woensdag ook aan te protesteren tijdens de Vuelta. Kemp verwacht nog steeds “serieuze toenadering vanuit het kabinet op cruciale punten om in gesprek een begin te kunnen maken aan herstel van vertrouwen”.

Een woordvoerder van LTO Nederland meldt dat wat andere clubs doen “aan hen zelf is”. Verder wil de organisatie niet reageren op de mededeling van FDF. De kleinere vereniging voor biologische boeren Biohuis juicht het opschorten van harde acties door FDF toe. Penningmeester Douwe Monsma: “Wij zijn van het onderhandelen en niet van het actievoeren. Wij staan ludieke acties voor, maar niets waarmee we mensen in gevaar brengen.” Of bijvoorbeeld het ophangen van omgekeerde Nederlandse vlaggen langs het parcours van de Vuelta een ludieke actie is, vindt Monsma lastig te zeggen. “De vlag is natuurlijk een symbool voor Nederland, er sterven mensen voor die vlag. Dan is het misschien niet zo eervol om hem te gebruiken voor dit soort protesten.”