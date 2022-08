Veel belangstelling om huis te huren waar Cruijff in opgroeide

Voor de woning in Amsterdam-Oost waar Johan Cruijff is opgegroeid is veel belangstelling, meldt de regionale zender AT5. Het huis staat sinds kort te huur. Volgens woningcorporatie Ymere zijn er inmiddels meer dan zeshonderd mensen die interesse hebben in het pand, een sociale huurwoning van 62 vierkante meter in Betondorp.

Het gaat om de Akkerstraat 32, waar de Amsterdamse voetballegende vanaf zijn geboortejaar 1947 tot 1959 woonde. “We vertellen de toekomstige bewoners over de geschiedenis van dit huis. Het is mooi als je er enige affiniteit mee hebt”, aldus Coen Springelkamp van Ymere tegenover AT5. Op het raam is een sticker geplakt met een citaat van Cruijff, die niet mag worden weggehaald.

De kosten voor de woning bedragen maximaal 762 euro per maand. Geïnteresseerden kunnen nog tot en met donderdag reageren.

Cruijff overleed op 24 maart 2016 op 68-jarige leeftijd. Hij beleefde als speler zijn grootste successen bij Ajax en FC Barcelona. Ook als trainer was de geboren Amsterdammer succesvol met de Catalaanse club.