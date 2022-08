Water sproeien in gemeenten bij Nijmegen verboden

In drie gemeenten rond Nijmegen mag water uit sloten helemaal niet meer worden gebruikt om te sproeien. In de hele gemeente Berg en Dal en in delen van Wijchen en Heumen geldt een totaal beregeningsverbod. Dat gaat in de nacht van donderdag op vrijdag om middernacht in.

Volgens waterschap Rivierenland daalt het water in de sloten in de drie gemeenten in de afgelopen dagen sneller dan verwacht. Het schap kan geen water aanvoeren. De maatregelen moet voorkomen dat de sloten helemaal droogvallen. Mensen mogen het slootwater alleen nog gebruiken om dieren te beschermen, bijvoorbeeld door daken van stallen te koelen, en om het water over gewassen te laten druppelen.

In de Betuwe en in delen van Nijmegen, Arnhem en Gorinchem mogen mensen het oppervlaktewater tussen 7.00 uur en 19.00 uur niet gebruiken. Appeltelers krijgen een uitzondering, zij mogen ’s middags sproeien.