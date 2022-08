Brandweer roept op om bermen met spoed te maaien

Brandweer Nederland roept alle gemeenten, Rijkswaterstaat en de provincies op om wegbermen in de buurt van natuurgebieden met spoed te maaien en het maaisel op te ruimen. Dat is nodig omdat het risico op natuurbranden op dit moment fors verhoogd is door de aanhoudende droogte. Bermbeheerders moeten ook losliggende takken en dor hout in de wegbermen opruimen.

De bermen zijn uiterst droog, volgens de brandweer. Een vonk vanaf een weg is genoeg om een natuurbrand te veroorzaken. Daarnaast is er minder bluswater beschikbaar uit beken, sloten en grachten door de droogte. Het bluswater moet soms van ver komen.

Volgens Brandweer Nederland zijn er in de afgelopen weken al verschillende bermbranden geweest die ontstonden door vonken van een klapband of een autobrand. Ook in de berm parkeren van een auto met een hete katalysator kan brand veroorzaken. Bossen, hei en weilanden die aan de bermen grenzen zijn namelijk ook gortdroog, zodat vuur vanuit een berm snel kan overslaan.

Spoed

Diverse gemeenten waren voor de landelijke oproep van de brandweer al begonnen met het maaien van de bermen. Nijmegen heeft vrijdag bermen en stukken gras op vijf plekken in de stad gemaaid, omdat die direct naast natuurgebieden liggen. De gemeente Bronckhorst is vrijdag “met spoed” begonnen met het maaien van bermen bij onder meer Zelhem en Vorden. Dat is uiterlijk maandag klaar. Epe maait “op een aantal locaties binnen en buiten de bebouwde kom”.

Ook Hilversum maait eerder dan gebruikelijk en haalt het maaisel meteen weg. De gemeente laat planten gewoonlijk zo veel mogelijk staan, om bijen te helpen.