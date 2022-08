CU-leider Segers: kabinet moet prijsstijgingen extra compenseren

Coalitiepartij ChristenUnie vindt dat het kabinet in de nieuwe begroting “extra stappen” moet zetten om de stijgende prijzen te compenseren. Dat stelt fractievoorzitter Gert-Jan Segers. Het kabinet heeft dit jaar weliswaar veel geld uitgetrokken om de prijsstijgingen van onder meer energie en brandstof te dempen, maar veel van die compensatiemaatregelen gelden alleen dit jaar.

“Het kabinet zal in de nieuwe begroting dus extra stappen moeten zetten. Want nu komt het erop aan te laten zien dat we solidair zijn met elkaar. Ook als coalitie moeten we daarover keuzes maken”, twittert Segers. Hij begrijpt de oproep vanuit de oppositie om komende week al een Kamerdebat te houden over aanvullende inkomensondersteunende maatregelen, maar steunt het verzoek niet.

“Zonder nieuwe cijfers over de koopkracht en zonder nieuwe kabinetsvoorstellen, zou dat een onmachtig debat worden dat niemand echt verder helpt”, zegt Segers. Hij vindt het beter om in september “over echte plannen” met elkaar in debat te gaan. “En nog beter om ook echt te helpen waar de nood – zeker komende winter – het hoogst wordt.”

Ook de overige drie coalitiepartijen VVD, D66 en CDA steunen het verzoek tot spoeddebat van PVV-fractievoorzitter Geert Wilders over de stijgende prijzen niet. Wilders diende dat verzoek donderdag in. In dat extra debat, waarvoor de Kamer terug zou moeten keren van reces, wilde Wilders “extra inkomensondersteunde maatregelen voor gewone mensen” afdwingen.

SP-leider Lilian Marijnissen heeft geen goed woord over voor de blokkade van de coalitie. “Waar in andere landen volop crisismaatregelen worden genomen, profiteurs van de crisis extra belasting moeten betalen en energiebedrijven genationaliseerd worden, kijkt dit kabinet weg. Onverantwoord.”

Caroline Van der Plas (BBB) laakt het argument van de coalitie dat de Kamer moet wachten op cijfers van het Centraal Planbureau (CPB) over de koopkrachtontwikkeling en de kabinetsvoorstellen. “Veel Nederlanders kunnen niet wachten”, zegt ze op twitter.

Het CPB komt volgende week vrijdag met nieuwe ramingen over onder meer de koopkrachtontwikkeling voor volgend jaar. Die vormen de basis voor de onderhandelingen over de begroting voor volgend jaar en eventuele koopkrachtmaatregelen.