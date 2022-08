Eerste regionale hittegolf van het jaar een feit

De eerste regionale hittegolf van 2022 is een feit, meldt Weeronline. Om 11.30 uur werd het in Hupsel in de Achterhoek 30,1 graden en daarmee is aan de definitie van een hittegolf voldaan. De laatste regionale hittegolf dateert van half juni 2021, dat was in Limburg en delen van Brabant.

Voor een hittegolf moet het vijf dagen op rij 25 graden of meer zijn en op drie dagen daarvan moet de temperatuur stijgen naar 30 graden of meer. De regionale hittegolf in Hupsel begon maandag. Vervolgens werd het vanaf woensdag dagelijks tropisch warm. Vrijdag en dit weekend zullen steeds meer plaatsen aan de definitie van een hittegolf voldoen. Zaterdag zal het volgens Weeronline tot een officiƫle hittegolf komen in De Bilt.

Na het weekend wordt het minder warm en stijgt de kans op enkele regen- en onweersbuien. Door een hogere luchtvochtigheid kan het broeierig aanvoelen.