Politie krijgt vier tips over zedendelict 7-jarig meisje Heerenveen

De politie heeft vier tips ontvangen over een zedendelict waarbij een 7-jarig meisje begin augustus slachtoffer werd. Het delict vond plaats in het recreatiegebied De Heide in Heerenveen. De tips hebben nog niet geleid tot het aanhouden van een verdachte, meldt de politie vrijdag.

De politie vermoedt dat een minderjarige jongen betrokken is bij het delict. Hij zou rond de 15 jaar oud zijn en droeg een oranjekleurige zwembroek. De politie zoekt nog steeds naar getuigen en camerabeelden die op woensdag 3 augustus in het recreatiegebied zijn gemaakt. Het delict vond op die dag plaats tussen 14.00 uur en 16.00 uur.