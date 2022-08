Veenbrand in Overijssel onder controle

De brand die in de nacht van donderdag op vrijdag uitbrak op een stuk veen tussen het Overijsselse Hoge Hexel en Wierden kreeg de brandweer rond 05.00 uur vrijdagochtend onder controle, meldt een woordvoerder van de veiligheidsregio. Wel heeft de brandweer nog even nodig om de resterende smeulbrandjes in het veen te blussen.

Een woordvoerder van de veiligheidsregio meldde eerder dat de brand op slecht begaanbaar terrein woedde, wat de situatie “complex” maakte. Het vuur kon niet met blusvoertuigen worden bereikt en moest te voet worden bestreden. Er werd daarom opgeschaald naar een zeer grote brand.

De brandweer is ondersteund door de handcrew, een specialistisch team dat helpt bij de bestrijding van grote natuurbranden. De woordvoerder vertelde dat bij de bluswerkzaamheden “veel water nodig is”, wat bijdroeg aan de complexiteit van de situatie.

De voorlopige inschatting is dat het om een brand ging van zo’n 100 bij 100 meter in omvang.