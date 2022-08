COA: mogelijk slapen paar honderd mensen buiten in Ter Apel

Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel moeten een paar honderd mensen de aankomende nacht mogelijk buiten slapen, verwacht het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). “De situatie is zeer zorgelijk. Voor vandaag is er weinig zicht op doorstroom vanuit Ter Apel, noch regulier noch naar crisisnoodopvang”, aldus een woordvoerder.

Volgens het COA zit het “behoorlijk klem”, en moeten zaterdag een paar honderd mensen op het grasveld slapen als er geen opvang geregeld wordt. “Als je de dag opstart met een paar honderd mensen op een grasveld en er daar weinig van naar binnen kunnen of naar een andere opvang, dan zitten ze er vanavond waarschijnlijk nog.”

Of er zicht is op opvang, is nog niet duidelijk, aldus de woordvoerder. “Daar zijn allerlei partijen bij betrokken, zoals de veiligheidsregio’s en gemeenten. Er wordt continu heel hard aan gewerkt.”

In de nacht van vrijdag op zaterdag sliepen er ongeveer veertig mensen buiten. Maar dat deden ze uit eigen keus, niet omdat er geen plekken beschikbaar waren. “Niet iedereen maakt gebruik van de mogelijkheid om mee te gaan naar de crisisnachtnoodopvang of om op stoelen in het aanmeldcentrum te slapen. Sommige mensen voelen zich minder slecht als ze buiten blijven slapen.”

De warmte is “te doen” in het aanmeldcentrum, zegt de woordvoerder. Tijdens eerdere warme dagen in juli zijn er al luifels neergezet om extra schaduwplekken te creĆ«ren. Ook worden er extra flesjes water en ijsjes uitgedeeld.

De gevolgen van de gestokte doorstroom van asielzoekers laten zich al maanden het hevigst zien in het Groningse aanmeldcentrum. Dat zit al tijden overvol, waardoor mensen soms buiten moeten slapen. Asielzoekerscentra hebben geen plek meer en statushouders kunnen door onder meer de oververhitte huizenmarkt niet uitstromen naar een woning.

Het aantal statushouders dat versneld vanuit een azc naar bijvoorbeeld een flexwoning of een omgebouwd kantoorpand is verhuisd, loopt ver achter bij de aantallen in de afspraken die het kabinet daarover heeft gemaakt, zo bleek deze week uit cijfers die het ANP opvroeg bij het COA. Slechts 52 procent van het afgesproken aantal is gerealiseerd.