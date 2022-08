Dode Duitser (44) gevonden in Waal bij Dodewaard

Hulpdiensten hebben vrijdagavond het lichaam van een 44-jarige man uit Duitsland gevonden in de Waal bij Dodewaard (Gelderland). De man, die op bezoek was in Nederland, was aan het zwemmen en werd meegezogen door de stroming, aldus een politiewoordvoerder.

De politie zette vrijdag samen met de brandweer en Rijkswaterstaat een grote zoekactie op naar de drenkeling. Daarbij werd ook een politiehelikopter ingezet. De Duitser werd uiteindelijk een paar honderd meter verder gevonden van de Waalbandijk, waar hij het water inging.

Volgens de woordvoerder waarschuwen de politie en Rijkswaterstaat altijd om niet in de Waal te gaan zwemmen. “Het is een verraderlijke rivier, met een sterke stroming.”