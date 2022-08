Milieuclub MOB: Nederland is beter af met minder vee

Nederland is volgens milieuclub Mobilisation for the Environment (MOB) beter af met minder vee. “Dit durft kennelijk niemand te zeggen. Maar dit is wel een taboe dat moet worden doorbroken”, schrijft voorzitter Johan Vollenbroek in een brief aan Johan Remkes, die voor het kabinet bemiddelt over het stikstofbeleid.

“Dit besef moet bij de burgers komen. Anders hebben de boeren vrij spel om de slachtofferrol te blijven claimen”, aldus Vollenbroek, die ook een uitnodiging heeft gekregen van Remkes om maandag aan te schuiven bij de gesprekken over de stikstofcrisis. Vollenbroek wil graag langs komen bij Remkes maar verwacht beperkte spreektijd, vandaar dat hij de visie van MOB uitgebreid op papier heeft gezet.

Het stoort de milieuclub dat het kabinet het stikstofprobleem nooit goed uitlegt. “Als premier Rutte wordt gevraagd naar de reden waarom het kabinet op 50 procent reductie van stikstofuitstoot koerst, komt hij steeds met het statement dat de rechter ons daartoe dwingt. Dat is een gezagsargument en gaat geheel voorbij aan waar het werkelijk om gaat.”

Vollenbroek vindt ook dat het niet meehelpt dat het kabinet ervoor heeft gekozen om de focus in eerste instantie op de intensieve veehouderij te leggen, omdat er volgens hem ook enorme opgaven liggen voor de industrie en de transportsector, inclusief de luchtvaart. Hierdoor zou er in de samenleving een “volkomen onevenwichtig beeld” zijn ontstaan van de stikstofproblematiek.

Meerdere natuur- en milieuorganisaties hebben al laten weten te gaan praten met Remkes, die onder meer Greenpeace, Natuurmonumenten en LandschappenNL heeft uitgenodigd voor het overleg. Maar ze benadrukten ook dat ze niet willen onderhandelen over het terugdringen van de stikstofuitstoot. Greenpeace zei zelfs klaar te zijn om naar de rechter te stappen.

Ook bij MOB zijn ze bereid ver te gaan om te zorgen dat het kabinet werk maakt van het terugdringen van de stikstofuitstoot. “Zolang dit proces niet in gang is gezet en het geborgde implementatieplan er niet is, blijft MOB geen andere keuze dan via juridische procedures het kabinet te dwingen om een daadwerkelijk snelle reductie van stikstofuitstoot te realiseren”, stelt Vollenbroek.