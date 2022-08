Brandweer druk met berm- en natuurbrandjes

Op meerdere plekken in Nederland moest de brandweer zondag in actie komen om brandjes in bermen en bossen te bedwingen. Zo brak er brand uit in bosjes bij Bakel en Budel in Brabant.

Bij Bakel waren er meerdere berm- en bosbrandjes aan de Helmondsestraat. Volgens de brandweer Brabant-Zuidoost waren er vijf afzonderlijke vuurhaarden. Zeker acht brandweerauto’s zijn ingezet om het vuur te blussen. Eerder zondagmiddag woedde een brand in de berm van de A2 tussen Eindhoven en Weert, ter hoogte van afrit Budel.

In Den Dolder troffen de vlammen een bosgebied van 30 bij 10 meter, meldt de Veiligheidsregio Utrecht.