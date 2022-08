Aan de Zuidelijke Industrieweg in Franeker staat een loods in brand. Het gaat om een loods van ongeveer 80 bij 20 meter waar eierdozen worden opgeslagen. Volgens de brandweer staat de volledige loods in brand en is het dak ingestort.

De brandweer laat de loods gecontroleerd uitbranden en zet in op het behoud van de omliggende loodsen.

Eerder in de nacht van zaterdag op zondag brandden twee autobedrijven in het Friese dorp Surhuisterveen volledig uit.