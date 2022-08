Vogelgriep op legpluimveebedrijf in Lunteren: 5000 kippen geruimd

In Lunteren (Gelderland) is vogelgriep vastgesteld op een legpluimveebedrijf. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden de ongeveer 5000 kippen geruimd. Dat meldt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Binnen de 1 kilometerzone liggen zeven andere pluimveebedrijven. Ook die worden uit voorzorg geruimd. Het gaat om een ‘pluimveedicht’ gebied, meldt het ministerie. Binnen 10 kilometer liggen nog 235 andere pluimveebedrijven. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) checkt nog dertig andere pluimveebedrijven die binnen 3 kilometer liggen. Deze bedrijven worden nog twee weken gemonitord op ziekteverschijnselen bij de dieren.

Minister Henk Staghouwer (LNV) noemt de situatie rond vogelgriep zorgelijk. “Zeker met een besmetting in een pluimveerijk gebied zoals de Gelderse Vallei heeft dit voor velen een enorme impact”. Volgens de bewindsman moeten we er rekening mee houden dat vogelgriep ook de rest van het jaar in ons land aanwezig is.