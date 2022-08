WOII-herdenking bij Indische plaquette in de Tweede Kamer

Bij de Indische plaquette in het Tweede Kamergebouw wordt zondag het officiële einde van de Tweede Wereldoorlog herdacht. De voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer, Jan Anthonie Bruijn en Vera Bergkamp, leggen een krans voor iedereen die in voormalig Nederlands-Indië is omgekomen tijdens de Japanse bezetting.

Bergkamp en Thom de Graaf, voorzitter van de Stichting Nationale Herdenking 15 augustus 1945, houden voor de kranslegging een toespraak bij de Indische plaquette, die in 1985 is onthuld voor de slachtoffers uit Nederlands-Indië. De Tweede Wereldoorlog eindigde daar niet op 5 mei, maar op 15 augustus 1945, toen Japan de capitulatie tekende. Omdat de Tweede Kamer gerenoveerd wordt, is de plaquette meeverhuisd naar het gebouw aan de Bezuidenhoutseweg.

De kranslegging in de Tweede Kamer is ieder jaar op de dag voor de landelijke herdenking. Maandag zijn beide voorzitters samen met onder anderen premier Mark Rutte ook aanwezig bij de ceremonie bij het Indisch Monument in Den Haag. Die herdenking is voor het eerst ’s avonds om meer televisiekijkers te trekken.