Agractie roept op tot blokkades op drukke plekken

Boerenbeweging Agractie roept zijn achterban op tot nieuwe protestacties. “We moeten volhouden met onze acties. Of dat nou een publieksvriendelijke is, zoals binnenkort met de start van de Vuelta, of acties die scherper zijn, ze moeten plaatsvinden. Soms met zo min mogelijk inspanning, want we zijn allemaal druk, maar wel met een groot effect. Denk er daarbij bijvoorbeeld aan standstills te organiseren op drukke plekken bij je in de buurt. Dit kun je vaak met kleinere groepen al goed realiseren”, zegt melkveehouder Erik Luiten, een van de kopstukken van Agractie, in een maandag gepubliceerde videoboodschap.

Agractie wil, net als andere boerenorganisaties, dat het stikstofbeleid van het kabinet van tafel gaat. Het kabinet wil de landbouw dwingen om de uitstoot van stikstof tot 2030 te halveren. Dit zou kunnen betekenen dat de veestapel flink kleiner moet worden. “Zolang het fundament onder dit beleid overeind blijft staan, moeten we hier de aandacht op blijven vestigen. Mensen, de strijd is nog niet gewonnen. Hou vol, geef niet op. Samen staan we sterk en we houden het oog op de bal. Als we nu niet grondig keren, gaat het beleid nagenoeg ongewijzigd door en wordt het voortgezet. Dat is iets wat we niet willen”, zegt Luiten tegen zijn achterban.

Bij eerdere protestacties hebben boeren onder meer snelwegen en distributiecentra van supermarkten geblokkeerd.

De Vuelta a EspaƱa, een van de grootste wielerwedstrijden ter wereld, begint eind deze week in Utrecht. Bij de tweede etappe zaterdag wil Agractie tussen Woudenberg en Scherpenzeel in de weilanden langs het parcours staan, in de hoop dat de regie het protest aan kijkers in andere landen laat zien. De organisatie die de Vuelta naar Nederland heeft gehaald, is daar niet tegen, zolang de wielerkaravaan ongehinderd langs kan rijden.