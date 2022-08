BNN 25 jaar: van tv-programma tot spraakmakende publieke omroep

BNN, dat staat voor Bart’s Neverending Network, is maandag 25 jaar geleden opgericht. De publieke omroep werd op 15 augustus 1997 in het leven geroepen door Bart de Graaff, Gerard Timmer, Willem de Bois en Frank Timmer. Na de fusie van BNN en VARA staat de omroep inmiddels al een aantal jaar bekend als BNNVARA.

BNN – de naam is een parodie op de Amerikaanse zender CNN – begon ooit als televisieprogramma bij het commerciĆ«le Veronica. De show werd gepresenteerd door Bart de Graaff. Hij was volwassen, maar door zijn nierziekte leek hij op een kind. In het programma, dat de eerste jaren Bart Omroep Organisatie Stichting (kortweg B.O.O.S.) heette, haalde Bart allerlei kwajongensstreken uit.

In 1997 kwam het tot de oprichting van BNN als publieke omroep, die zich in eerste instantie richtte op jonge mensen tot en met 35 jaar. Een van de meest spraakmakende tv-programma’s van BNN was De Grote Donorshow uit 2007, waarin een terminaal zieke vrouw uit drie kandidaten die wachtten op een donornier, mocht kiezen wie haar nier zou krijgen. Bart de Graaff stond zelf jaren op de wachtlijst voor een donornier. Het was dagenlang het gesprek van de dag in binnen- en buitenland en ook de Tweede Kamer wijdde er een debat aan. Uiteindelijk bleek het nep te zijn. Het programma was vooral bedoeld om aandacht te vragen voor tekort aan donororganen. In 2008 won dit programma een Emmy Award.

Verschillende andere BNN-programma’s vielen in de prijzen, waaronder Over Mijn Lijk (Gouden Beeld in 2006 en Gouden Televizier-Ring in 2020) en De Lama’s (Gouden Televizier-Ring in 2006). Ook De Wereld Draait Door, dat in 2007 de Gouden Televizier-Ring won, werd vanaf 2014 onder de vlag van BNNVARA uitgezonden.

Bart de Graaff overleed in 2002 op 35-jarige leeftijd.