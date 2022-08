COA verwacht dat 150 mensen bij Ter Apel buiten moeten slapen

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) verwacht dat in de nacht van maandag op dinsdag vanwege de drukte ongeveer 150 mensen buiten moeten slapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Een COA-woordvoerster liet weten dat er luifels zijn die beschutting kunnen bieden tegen de regen en dat er niet direct noodweer wordt verwacht.

De woordvoerster zei dat het maandag aan het eind van de middag nog erg druk was bij het aanmeldcentrum en dat een aantal mensen naar de crisisnoodopvang in Stadskanaal is overgebracht.

In de nacht van zondag op maandag sliepen eveneens ongeveer 150 mensen buiten bij het aanmeldcentrum. Van zaterdag op zondag brachten 200 tot 250 asielzoekers ook al de nacht buiten de poorten door.

Het is al maanden te vol bij het Groningse aanmeldcentrum, waardoor mensen soms buiten moeten slapen. Dat is het gevolg van de gestokte doorstroom van asielzoekers. Asielzoekerscentra hebben geen plek meer en statushouders kunnen door onder meer de oververhitte huizenmarkt niet doorstromen naar een huis.