Code geel in Limburg en Noord-Brabant vanwege onweer

Het KNMI waarschuwt voor onweersbuien die maandagmiddag in het zuiden van het land kunnen voorkomen. In Noord-Brabant en Limburg geldt van 12.00 uur tot 18.00 uur code geel. Er is kans op enkele onweersbuien, lokaal met hagel en windstoten tot 60 kilometer per uur. In de loop van de avond lossen de buien weer op. Verkeer en buitenactiviteiten kunnen hinder ondervinden.

Het verwachte onweer zal de heersende droogte nauwelijks verhelpen. Op een droge bodem zakt de neerslag niet makkelijk weg, waardoor die vooral in de sloot en het riool belandt.

Zondagavond was er al een lokale onweersbui boven Drenthe en ook boven het noorden van Friesland kwam een bui voor, aldus Weeronline. Volgens het weerbureau waren er ook maandagochtend over het land enkele onweersbuien. Zo waren er buien boven de Gelderse Vallei, het noorden van Utrecht en het zuiden van Flevoland. Ook waren er onweersbuien in Zeeland, Zuid-Holland en het zuiden van Noord-Holland waarbij plaatselijk zo’n 5 millimeter regen viel.

Overigens geldt maandag en dinsdag nog steeds code geel vanwege de hitte. Vanaf woensdag dalen de temperaturen, waarmee ook een einde zal komen aan de hittegolf.