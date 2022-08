Conceptakkoord gelekt over nieuwe verdeling zorgmiljoenen

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) spreekt met zorgpartijen om tot een Integraal Zorgakkoord te komen. In een conceptakkoord staan voorstellen om zorguitgaven te verschuiven, bevestigen bronnen na een bericht op de website Zorgvisie. Het idee is onder meer om 600 miljoen euro weg te halen bij de wijkzorg en zo’n 80 miljoen die bestemd was voor huisartsenzorg elders te investeren.

Kabinetsbronnen benadrukken dat het geen bezuinigingen zijn, maar dat de groei van de uitgaven wordt beperkt. Daarnaast worden er losse akkoorden gesloten om de groei van de zorgkosten in te perken.

Het Integraal Zorgakkoord moet ervoor zorgen dat er voor de gehele sector nieuwe afspraken gemaakt worden. De komende weken wordt nog gesproken over de afspraken. De hoop is dat er in september een akkoord ligt.