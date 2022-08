Geen einddatum aan ophalen Afghanen naar Nederland

De komende weken kunnen 240 Afghanen vanuit een buurland naar Nederland worden overgebracht. Daarnaast zijn er nog 256 Afghanen in Afghanistan die naar Nederland mogen komen. Er zit geen einddatum aan de operatie, maar het ministerie van Buitenlandse Zaken wil iedereen zo snel mogelijk naar Nederland halen, benadrukt een woordvoerder.

Of er nieuwe vluchten zijn gepland, wil hij niet zeggen. “Over de toekomst kunnen we in verband met de veiligheid niets zeggen.” Vorige week arriveerden 184 Afghanen vanuit Pakistan op Eindhoven Airport.

De toezegging vanuit Pakistan is “hoopvol” wat betreft het overbrengen van de 256 Afghanen die nog in Afghanistan zijn, zegt de woordvoerder. Het gaat hier om Afghanen die in eigen land gevaar lopen omdat ze voor Nederland hebben gewerkt en naar Nederland mogen komen, maar geen geen geldige reisdocumenten hebben. Zij mogen over land Pakistan in. Vandaar kunnen zij met een vlucht naar Nederland.

Tussen 28 juni en 8 augustus zijn 625 mensen vanuit Afghanistan op deze manier naar Pakistan gekomen, waar ze door Nederland worden opgevangen. Zij reizen de komende weken met charters en commerciƫle vluchten door naar Nederland, schrijft buitenlandminister Wopke Hoekstra aan de Kamer.

Vanaf 26 augustus vorig jaar – het einde van de evacuatiefase – tot nu zijn 2299 Afghanen vanuit Afghanistan naar Nederland overgebracht.

Het is precies een jaar geleden dat de Afghaanse hoofdstad Kabul viel en de Taliban de macht in het land grepen. De Nederlandse krijgsmacht zou in eerste instantie 400 Afghanen naar Nederland brengen. Zij liepen in eigen land gevaar omdat ze voor Nederland hadden gewerkt, tijdens missies en voor de Nederlandse ambassade. De groep Afghanen die naar Nederland mocht komen, is onder meer onder druk van de Tweede Kamer uitgebreid.