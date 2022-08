Leiden niet meer in top 100 van beste universiteiten ter wereld

De Universiteit Leiden staat niet meer in de top 100 van beste universiteiten ter wereld, de Shanghai Ranking. Vorig jaar stond de universiteit nog op plek 83 in de lijst, en ook de jaren daarvoor bleef het instituut binnen de top 100.

Leiden hoort nog wel bij de beste 150 universiteiten, zo vermeldt de organisatie achter de Shanghai Ranking, die de lijst maandag publiceerde. Utrecht is net als voorgaande jaren de Nederlandse universiteit met de hoogste plek in de ranglijst. De Universiteit Utrecht (UU) zakt wel van plek 50 naar een gedeelde plek 54 (samen met de Shanghai Jiao Tong University). De volgende Nederlandse universiteit op de ranglijst is de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Dat instituut moet ook een paar plaatsen inleveren: vorig jaar bekleedde het de 64ste plek, dit jaar de 66ste.

De Erasmus Universiteit in Rotterdam (EUR) komt dit jaar terug in de top 100. Waar de universiteit in 2020 op plek 80 stond en vorig jaar wegzakte naar een plaats tussen plek 101 en plek 150, komt het instituut de top 100 nu weer binnen op plek 87. Zo staan er dus toch nog drie Nederlandse universiteiten in de top 100.

De Academic Ranking of World Universities (ARWU), zoals de ranglijst voluit heet, wordt sinds 2003 jaarlijks samengesteld. Voor de lijst worden universiteiten beoordeeld op factoren als het aantal artikelen dat onderzoekers in wetenschappelijke tijdschriften publiceren en het aantal onderzoekers dat vaak wordt geciteerd door andere wetenschappers.

Op plek 1 van de Shanghai Ranking staat zoals gebruikelijk de Amerikaanse Harvard University. Stanford University staat op 2 en op de derde plaats staat de Massachusetts Institute of Technology (MIT). Daarmee is de hele top 3 dit jaar Amerikaans. De Britse University of Cambridge zakt dit jaar van plek 3 naar plek 4.