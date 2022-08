Nog niet bekend wanneer ADO-fans weer bij thuisduels mogen zijn

Het is nog niet bekend wanneer supporters van ADO Den Haag weer bij thuiswedstrijden van hun club op de tribune mogen zitten. De burgemeester, de politie en het Openbaar Ministerie hebben er maandag over gesproken, maar daarbij is nog geen besluit genomen. Ze willen in “de komende dagen” horen wat ADO zelf van plan is voor de eerstvolgende thuiswedstrijd. Daarna hakken de bestuurders de knoop door.

Aanleiding voor het overleg zijn de ongeregeldheden bij de promotiewedstrijd van ADO Den Haag afgelopen seizoen. ADO speelde op 29 mei tegen Excelsior Rotterdam om een plek in de Eredivisie. ADO verspeelde in de reguliere speeltijd èn in de verlenging een voorsprong, en Excelsior nam uiteindelijk de strafschoppen beter. De Rotterdammers promoveerden, ADO moet minstens een jaar langer uitkomen in de Eerste Divisie. De wedstrijd werd meerdere keren stilgelegd. Na het laatste fluitsignaal gooiden ADO-hooligans vuurwerk in het vak met Rotterdamse supporters en buiten raakten honderden supporters slaags met de politie.

ADO speelde zondag zijn eerste thuiswedstrijd van het nieuwe seizoen, tegen FC Den Bosch. Voor straf mochten daar van de KNVB geen thuissupporters bij aanwezig zijn. De eerstvolgende thuiswedstrijd is op 28 augustus tegen Jong Ajax. De straf geldt dan niet meer, in theorie zouden er ADO-supporters bij de wedstrijd kunnen zijn. “ADO Den Haag levert de komende dagen de concrete invulling van de veiligheidsmaatregelen in en om het stadion voor deze wedstrijd aan. Hoe en in welke mate er thuispubliek welkom zal zijn, wordt op basis daarvan besloten”, meldt de gemeente. Die zegt ook dat het opbouwen “van een toekomstbestendige veiligheidsorganisatie een proces van lange adem is”.

Uit eerder onderzoek was gebleken dat de beveiliging in en rond het stadion van ADO Den Haag op veel gebieden niet voldeed. Zo konden ADO-supporters met stadionverboden gewoon de wedstrijd tegen Excelsior bijwonen.

Bij de komende thuiswedstrijd tegen Jong Ajax mogen in elk geval geen supporters uit Amsterdam aanwezig zijn. Vanwege eerdere incidenten zijn Ajax-fans al jaren niet welkom in Den Haag.