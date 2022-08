Ongeveer 150 mensen sliepen buiten bij aanmeldcentrum Ter Apel

Ongeveer 150 mensen hebben in de nacht van zondag op maandag buiten geslapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, aldus een woordvoerster van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Vanwege de verwachte regenval van de komende dagen zet het CAO “alles op alles om buiten slapen te voorkomen”. Hoe en waar onderdak geregeld zal worden, kon de woordvoerster maandagochtend nog niet zeggen.

In de nacht van zaterdag op zondag brachten 200 tot 250 asielzoekers ook al de nacht buiten de poorten door. Er was zaterdag wel geprobeerd mensen ergens anders onder te brengen, maar dat was niet gelukt.

Er ontstonden zondag ook opstootjes bij de poorten van het aanmeldcentrum. Een groep van ruim honderd asielzoekers kwam verhaal halen bij een groep van ongeveer tien andere mensen die spullen zouden hebben gestolen. Er ontstonden wat gevechten waarbij tassen en bedden door de lucht vlogen. De politie kwam ter plekke en hield één betrokkene staande, maar hij is uiteindelijk niet aangehouden.

Het is al maanden te vol bij het Groningse aanmeldcentrum, waardoor mensen soms buiten moeten slapen. Dat is het gevolg van de gestokte doorstroom van asielzoekers. Asielzoekerscentra hebben geen plek meer en statushouders kunnen door onder meer de oververhitte huizenmarkt niet doorstromen naar een woning.