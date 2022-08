Extra mensen ingezet voor inhaalslag identificatie asielzoekers

De politie, het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) maken een gezamenlijke inhaalslag om de achterstanden bij de identificatie van asielzoekers weg te werken. Dit moet wachtrijen van nieuwe asielzoekers bij het aanmeldcentrum in Ter Apel voorkomen. Er worden extra mensen ingezet om dit te bereiken, meldt de politie dinsdag.

Ongeveer tweeduizend asielzoekers hebben alleen een zogeheten voorregistratie gehad bij de IND in Ter Apel. Deze mensen, die verblijven in crisisnoodopvang, krijgen versneld een oproep om in het Brabantse Budel het identificatie- en registratieproces (I&R-proces) te doorlopen bij de politie. Het COA zal de opvang en het vervoer van en naar Budel regelen.

De inhaalslag is maandag al gestart. Het streven is dat asielzoekers met een voorregistratie binnen zes weken het I&R-proces hebben doorlopen, aldus de politie. Nadat de asielzoekers zijn ge├»dentificeerd en geregistreerd, volgt een gehoor bij de IND. Door de inhaalslag zal het aantal asielzoekers dat hiervoor in aanmerking komt, de komende weken toenemen. “Dit betekent dat zij langer moeten wachten.”

Ook maakt de politie duidelijk dat ondanks de inhaalslag de druk op de asielketen zeer groot blijft. “Het gebrek aan opvangplekken wordt met het wegwerken van de achterstand niet opgelost.”

Asielzoekers die zich vanaf maandag voor het eerst melden in Ter Apel zullen, zoals voorheen, het identificatie- en registratieproces gewoon ter plaatse doorlopen. “Net als in Budel is hiervoor extra capaciteit beschikbaar”, aldus de politie.