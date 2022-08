FDF-voorman: gesprekken Remkes met koepels gaan niets opleveren

Boerenorganisaties vinden het maar niets dat bemiddelaar Johan Remkes met allerlei koepelorganisaties overleg aan het voeren is over de stikstofproblemen. “Dit gaat helemaal niks opleveren. Het is een politiek spel dat ze spelen, maar heeft niks met de werkelijkheid te maken”, zegt Mark van den Oever, voorman van Farmers Defence Force.

Maandag praatte Remkes, die voor het kabinet bemiddelt over het stikstofbeleid, met natuur- en milieuorganisaties. Woensdag is het de beurt aan Bouwend Nederland, VNO-NCW en MKB-Nederland. Donderdag praat Remkes onder meer met de banken Rabobank, ABN AMRO, ING en Triodos. Ook Transport en Logistiek Nederland is er dan bij. Volgende week zijn gemeenten, provincies en waterschappen aan de beurt.

“Ze gaan tien man interviewen van wie er één, de landbouw, moet leveren. En dan zeggen ze: bijna iedereen is voor. Zo proberen ze draagvlak te creëren, maar daar trappen wij natuurlijk niet in. Ze nodigen iedereen uit die alleen maar te winnen heeft, maar met partijen die te verliezen hebben, knopen ze geen fatsoenlijk gesprek aan”, stelt Van den Oever.

Bart-Jan Oplaat van de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders en Bart Kemp van Agractie lieten zich eerder in De Telegraaf al kritisch uit over alle gesprekken. “Als je een conflict hebt met je buurman, nodig je ook niet het hele dorp uit”, zei Kemp.

Supermarkten lieten eerder weten toch niet in gesprek te gaan met Remkes. Supermarktkoepel CBL vindt het vooral van belang dat het kabinet en de boerenorganisaties eerst weer met elkaar om tafel gaan om tot oplossingen te komen. Eerder leken de supers wel te gaan praten met de bemiddelaar.