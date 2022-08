Geen boerenprotest op Lowlands, wel ruimte buiten terrein

Op het festivalterrein van Lowlands is er voor boeren geen ruimte om te demonstreren. Na een “goed gesprek” met boeren uit de buurt is afgesproken dat ze met twee tractoren op de hoofdroute van de campings naar de entree mogen staan, vertelt festivalbaas Eric van Eerdenburg aan het ANP. Het festival in Biddinghuizen begint vrijdag en duurt tot en met zondag.

Lowlands heeft als festival “geen mening” over de stikstofdiscussie die reden is voor de boerenprotesten, aldus Van Eerdenburg. “We zijn een platform voor discussie waarbij we iedereen wel een keer aan het woord hebben gelaten, van Jan Marijnissen tot Geert Wilders.”

Volgens de festivalbaas zijn de boeren in de omgeving van het festivalterrein in Biddinghuizen “zeer vredelievende mensen” en heeft de organisatie van Lowlands “altijd een hele goede relatie” met de agrariĆ«rs gehad.

Van Eerdenburg geeft als voorbeeld van de goede verstandhouding dat er op Lowlands ook lokale goederen worden verkocht. Zo worden de frietjes bijvoorbeeld gemaakt van aardappelen van McCain uit Lelystad en is het voedselbedrijf Flevofood op het festival te vinden.