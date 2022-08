Groningers tien jaar na aardbeving Huizinge de straat op

Omdat de problemen van de gaswinning nog altijd “onverminderd groot” zijn, gaan Groningers dinsdag de straat op om aandacht te vragen voor de “ramp in slow motion” in hun provincie. Precies tien jaar na de aardbeving bij Huizinge, met een kracht van 3.6 de zwaarste door gasboringen veroorzaakte beving in Nederland, beginnen Groningse organisaties daarom een actiemaand.

Hoewel Nederland op 16 augustus 2012 is “wakker geschud” door de zware aardbeving, vinden de actiegroepen Het Groninger Gasberaad en de Groninger Bodem Beweging dat het overheidsbeleid sindsdien tekortschiet. De beving werd in een groot gebied gevoeld en zorgde voor veel schademeldingen. In de jaren daarna is er veel geprotesteerd tegen de gaswinning in het gebied.

Samen met initiatiefnemers Sandra Beckerman en Chris Garrit organiseren de actiegroepen als opening van de actiemaand een wandeling van Huizinge naar het centrum van Groningen. De tocht is zo’n 20 kilometer en eindigt rond 16.00 uur op de Grote Markt.

In Groningen komen geregeld aardbevingen voor die veroorzaakt worden door gasboringen, zogenoemde geïnduceerde bevingen. In de provincie ligt het grootste gasveld van Nederland, waar geboord wordt voor aardgas. Vanwege de aardbevingen heeft het kabinet in 2018 beloofd de gaswinning zo snel mogelijk af te bouwen. Maar sinds de Russische inval in Oekraïne en de stijgende energieprijzen van de laatste maanden is de roep om weer meer gas uit Groningen te halen luider geworden.

De actiegroepen vinden dat onacceptabel en eisen dat de gaskraan zo snel mogelijk dichtgedraaid wordt. Ze willen een “veilige en stressvrije leefomgeving” voor alle Groningers en ruimhartige compensatie voor de geleden schade.

Het kabinet wil dat de reguliere gasproductie in oktober stopt. Dan gaat het gasveld op de waakvlamstand en wordt er alleen nog een beperkte hoeveelheid gas opgepompt die nodig is om de installatie draaiende te houden. In geval van nood kan de gaswinning dan snel worden hervat, maar volgens staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw) is dat echt een laatste redmiddel.

Tijdens de komende actiemaand worden meerdere bijeenkomsten georganiseerd met verschillende thema’s, zoals afbouw gaswinning, schade en versterken, en jongeren en gezondheid. De maand wordt op 16 september afgesloten op de Vismarkt in Groningen met de presentatie van een eisenpakket aan de beleidsmakers.