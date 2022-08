Hele Noordzeekust schoongemaakt: vrijwilligers ruimen 86.954 peuken en 4.408 kilo afval op van stranden

­Gisteren werd de Boskalis Beach Cleanup Tour van Stichting De Noordzee afgesloten. Van 1 tot en met 15 augustus werd door 1.567 vrijwilligers in 30 etappes de héle Nederlandse Noordzeekust opgeruimd. De vrijwilligers ruimden in 15 dagen 4.408 kilo afval op van de stranden. Ze raapten tevens 86.954 sigarettenpeuken op.

Op één dag 33.121 peuken opgeruimd

Stichting De Noordzee vraagt dit jaar opnieuw aandacht voor vervuiling door sigarettenpeuken. Alle peuken werden door de vrijwilligers apart gehouden en geteld. De grootste hoeveelheid is gevonden op het strand van Zandvoort: maar liefst 33.121 stuks. “Sigarettenpeuken zijn het meest gevonden afval op populaire stranden. Ook dit jaar vonden de vrijwilligers er ruim 86.954 op de Noordzeestranden. Dat zijn er bijna 30.000 meer dan vorig jaar,” vertelt strandafvalexpert Marijke Boonstra. “Het strand is geen asbak en peuken horen niet thuis in de natuur. Eén peuk kan wel duizend liter water vervuilen, bestaat voor 95 procent uit plastic en zit vol giftige stoffen. Enorm schadelijk voor het milieu en gevaarlijk voor dieren.”

Daarom komt Stichting De Noordzee in actie tegen peuken op het strand. Boonstra: “Voor een schone en gezonde Noordzee hebben we peukenvrije stranden nodig. Daarom roepen we alle kustgemeentes op om maatregelen te nemen tegen peuken op het strand door bijvoorbeeld rookvrije zones in te stellen. Dit is al het geval op het strand van Renesse en ook de gemeente Noordwijk heeft recentelijk besloten dit te doen.” De stichting lanceerde onlangs een petitie met een oproep aan kustgemeenten om te zorgen voor peukenvrije stranden.

Veertig jaar oud afval

Dit jaar hielpen in totaal 1.567 vrijwilligers mee die in vijftien dagen 4.408 kilo afval van de Noordzeestranden hebben opgeruimd. “Het is geweldig om zoveel vrijwilligers te zien die zich inzetten voor een schoon strand en een gezonde Noordzee zelfs bij zeer warme tempraturen,” vertelt Sebastiaan Verkade, projectleider van de Beach Cleanup Tour van Stichting De Noordzee. “En als je kijkt naar alle troep die is gevonden op het strand, dan is het helaas nog hard nodig.”

Ook dit jaar zijn er weer bijzondere vondsten gedaan. Zo werd er op Schiermonnikoog een appelsapverpakking gevonden uit 1983, al bijna veertig jaar oud. Ook is er een coronatest en een hoefijzer gevonden. Drieënhalf jaar na de containerramp met MSC Zoe, waarbij 342 containers boven de Waddeneilanden overboord sloegen, werd er ook dit jaar nog afval gevonden dat afkomstig is uit deze containers. Dit toont volgens de stichting aan hoe belangrijk het is dat er maatregelen worden genomen om containerverlies in de toekomst te voorkomen.

Aandacht voor de Noordzeenatuur

Helaas zijn er ook veel dode vogels aangetroffen als gevolg van de vogelgriep. Verkade: “Het is een verdrietig en naar gezicht om dagelijks tientallen vogels te zien liggen. Het laat zien hoe kwetsbaar Noordzeedieren zijn en dat het belangrijk is dat we de natuur beschermen.” Stichting De Noordzee gaf dit jaar extra veel aandacht aan de biodiversiteit van de Noordzee door excursies te organiseren tijdens bijzondere ecologiedagen. “Bekend maakt bemind,” zegt Verkade. “Door strandbezoekers de schoonheid van de Noordzeenatuur te laten zien, krijgen ze er ook meer waardering voor.”

Over Stichting De Noordzee

Stichting De Noordzee is een onafhankelijke natuur- en milieuorganisatie en is al ruim 40 jaar dé organisatie als het gaat om bescherming en duurzaam gebruik van de Noordzee. De stichting richt zich op vier doelen: Ruimte voor natuur, Schone zee, Duurzaam voedsel en Natuurvriendelijke energie. Samen met anderen werkt de organisatie aan een schone en gezonde Noordzee. De jaarlijkse landelijke strandschoonmaakactie, de Boskalis Beach Cleanup Tour, is mogelijk dankzij de steun van de hoofdsponsor en partners.