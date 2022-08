Instroom van coronapatiënten in ziekenhuizen keldert

Steeds minder mensen worden zo ziek van het coronavirus dat ze in een ziekenhuis moeten worden opgenomen. Dat is een gevolg van de daling van het aantal coronabesmettingen. De zomergolf is voorbij.

In de afgelopen week zijn 271 mensen vanwege hun coronaklachten op een intensive care of verpleegafdeling beland. Dat is het laagste aantal in tien weken tijd. Vorige week meldde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dat 438 mensen vanwege hun coronaklachten waren opgenomen. Dit betekent dat het aantal nieuwe coronagerelateerde opnames met 38 procent is gedaald. De laatste keer dat de instroom van de ene week op de andere zo sterk afnam, was in juli vorig jaar.

Het aantal positieve tests daalt voor de vijfde week op rij. In de afgelopen week zijn 11.688 besmettingen vastgesteld. Dat is het laagste aantal sinds begin juni, tien weken geleden. Vergeleken met vorige week daalde het aantal nieuwe coronagevallen met 21 procent.

Tussen maandagochtend en dinsdagochtend registreerde het RIVM 1915 positieve tests. Voor een dinsdag is dat het laagste aantal sinds begin juni. Amsterdam heeft de meeste bevestigde besmettingen, namelijk 92. Daarna volgen Rotterdam (77), Den Haag (70), Utrecht (30) en Almere (28). Op maandag meldde het RIVM minder dan duizend nieuwe gevallen. Voor het eerst sinds begin juni bleef het aantal positieve tests onder die grens.

Het RIVM houdt het coronavirus onder meer in de gaten door de hoeveelheid virusdeeltjes in het rioolwater te meten. Daar zijn steeds minder sporen van het virus te vinden. In verpleeghuizen daalt het aantal positieve tests eveneens. De bewoners daarvan gaan doorgaans niet op vakantie, en die cijfers kunnen dus niet beïnvloed zijn door de zomervakantie. Daarnaast gaan steeds minder mensen naar een GGD-teststraat om bevestiging van een zelftest te krijgen. De GGD’en voerden vorige week iets meer dan 14.000 tests uit, het laagste aantal sinds begin juni.

Volgens het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) behandelen ziekenhuizen momenteel iets minder dan 700 mensen die corona onder de leden hebben. Op de verpleegafdelingen en intensive cares zijn sinds vorige week dinsdag bijna honderd bedden vrijgekomen. Het totale aantal opgenomen coronapatiënten lijkt de laatste dagen wel te stabiliseren op bijna 700.