Neerslagtekort blijft voorlopig zeer hoog

Het gemiddelde landelijk neerslagtekort bereikt deze week hetzelfde niveau als dat van 2018. Het tekort van deze zomer en die van 2018 zitten ruim boven de 5 procent droogste jaren sinds de metingen in 1901 begonnen. In deze eeuw was het alleen in 2003 nog droger. Het KNMI verwacht weliswaar wel wat regen in de komende dagen, maar dat zal lang niet voldoende zijn om het neerslagtekort en de aanhoudende droogte te verhelpen.

In delen van Nederland heeft het maandag een beetje geregend, maar lang niet overal. Het KNMI verwacht donderdag weer regen. In Duitsland en de Alpen komen tot en met vrijdag meer buien voor, waardoor de extreem lage waterafvoer van de Rijn bij Lobith wat zal gaan stijgen. Maar daarna wordt het weer droger en warmer en zal de afvoer weer dalen.

Regenbuien helpen nauwelijks om meer water in de grond te krijgen, aldus de waterbeheerders. De uitgedroogde grond is keihard. Regen spoelt zo weg naar goten en andere afvoeren. Het moet wekenlang in heel Nederland flink regenen om het grondwater weer op peil te krijgen. In het voorjaar van 2019 waren de gevolgen van de droogte in de zomer van 2018 nog goed merkbaar. Op dit moment kampen Zeeland, de Achterhoek en het zuidelijk deel van Limburg met een neerslagtekort van rond de 300 millimeter.