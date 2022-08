Nieuwe ronde dijkinspectie in Schieland en Krimpenerwaard

Dijkwachten van het hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard starten donderdag met een nieuwe ronde inspecties van de dijken in het gebied, die op een ondergrond van veen staan. Tot en met zondag onderzoeken de dijkwachten of er scheuren, verzakkingen of andere schades aan de dijken te zien zijn. Tijdens de eerste inspectie begin deze maand werden 130 verdachte plekken opgemerkt, maar volgens het schap was er geen ernstige schade.

Dijken op veen zijn gevoeliger voor droogteschade dan kleidijken. Veen droogt makkelijker uit, omdat de grondsoort poreus is. Het water zakt uit het veen weg, waardoor de dijk gaat schuiven of scheuren. Ook kan grondwater de droge dijk omhoog duwen. Dan verzakt de dijk, wat in 2003 in Wilnis gebeurde. Alle schappen met veendijken houden schades op dit moment goed in de gaten.

Regen die deze week af en toe zal vallen, gaat de droogte in de dijken niet verhelpen, aldus het hoogheemraadschap. Als de dijkwachten een schade zien wordt dat meteen gerepareerd. Hondenbezitters moeten opletten dat hun huisdier niet graaft in de dijk.

Het hoogheemraadschap beheert negentig kilometer aan dijken met een ondergrond van veen. Het werkgebied strekt zich uit van Rotterdam naar Schoonhoven en Zoetermeer. Het hoogheemraadschap van Rijnland, tussen Gouda en Velsen, roept inwoners op zich direct te melden als ze schade aan een dijk zien. Het schap is daarvoor 24 uur per dag bereikbaar. Rijnland heeft het over extreme droogte wat kan leiden tot instabiele dijken.