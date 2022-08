NU’91: concept zorgakkoord leidt tot grotere personeelstekorten

De uitgelekte voorstellen van het Integraal Zorgakkoord leiden alleen maar tot een groter personeelstekort in de wijkzorg, waarschuwt een woordvoerster van beroepsorganisatie voor verzorgenden en verpleegkundigen NU’91. In een conceptakkoord staan voorstellen om zorguitgaven te verschuiven. Zo wordt onder meer 600 miljoen euro weggehaald bij de wijkzorg en zo’n 80 miljoen euro bij de huisartsenzorg.

“Het personeelstekort is een groot probleem, dat zien we nu al”, zegt de woordvoerster dinsdag. “Later wordt het probleem alleen maar groter. Daarom moeten we er nu in investeren.” NU’91 stelt niet alleen een hoger salaris voor, maar vindt ook dat zorgmedewerkers meer kansen moeten krijgen om door te groeien of een opleiding te gaan doen.

Veel wijkzorgorganisaties kunnen nu al geen nieuwe cliĆ«nten meer aannemen, omdat ze daar geen ruimte voor hebben vanwege een tekort aan personeel, zegt de woordvoerster. “Natuurlijk is er een zak geld die verdeeld moet worden. Maar stop het geld dan daar waar de problemen zitten. Je hebt steeds meer mensen nodig aan het bed, daar zit het in de knel.”