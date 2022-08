Oekraïners mogen langer in schepen in Nijmegen blijven

Enkele honderden vluchtelingen uit Oekraïne mogen langer in de noodopvang in de Waalhaven in Nijmegen blijven. Ze worden er sinds eind maart opgevangen op een paar schepen. Die zouden tot 1 september beschikbaar zijn voor hen, maar dit wordt in elk geval tot het einde van het jaar verlengd. “De ernstige situatie in Oekraïne duurt voort en er is nog altijd behoefte aan meer opvangplekken”, legt de gemeente uit. Nijmegen vangt ook op andere plekken Oekraïense vluchtelingen op, onder meer in het gebouw De Daniël.

Nederland heeft net genoeg officiële opvangplekken voor Oekraïners. In totaal zijn iets meer dan 60.000 bedden beschikbaar, waarvan ruim 56.000 in gebruik zijn. Dat betekent dat er nog ongeveer 4000 bedden over zijn. Als een bestaande opvang langer openblijft, hoeft er voor die bewoners geen nieuw onderdak te worden geregeld, en dat helpt om tekorten te voorkomen.

De overheid is ook naarstig op zoek naar opvangplekken voor asielzoekers. De situatie voor hen is veel nijpender. Dat is elke dag te zien bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Mensen moeten daar buiten slapen omdat er binnen de hekken niet genoeg plekken zijn. Reguliere asielzoekerscentra hebben niet de ruimte om ze over te nemen. In die centra zitten namelijk duizenden mensen die al te horen hebben gekregen dat ze in Nederland mogen verblijven, ze zijn statushouders, maar door het woningtekort kunnen ze niet verhuizen naar een gewone woning. De hele asielketen is daarmee vastgelopen.

Om de ergste problemen te verlichten, worden in het hele land noodopvangplekken voor asielzoekers geopend. Zo komt er in het Brabantse dorp Hapert een tijdelijke noodopvang voor maximaal 115 mensen in een buurtcentrum. Ze mogen daar van 14 september tot 1 oktober blijven. Op andere plekken gaan opvanglocaties dicht. Een noodopvang in een sporthal in Best sluit volgende week. De ongeveer 120 mensen die er sinds begin deze maand zitten, worden dan naar Deurne gebracht. Een noodopvang voor asielzoekers in Roosendaal is dinsdag na drie maanden dicht gegaan. De circa vijftig mensen daar zijn overgebracht naar het asielzoekerscentrum in de voormalige Nassau-Dietzkazerne in Budel.