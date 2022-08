Piek coronagolf verder uit zicht, minste besmettingen in 10 weken

Voor de vijfde week op rij daalt het aantal nieuwe coronagevallen in Nederland. Het piekje van de zomergolf raakt steeds verder uit zicht. De corona-epidemie is terug op het niveau waar ze begin juni was.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldt dinsdag voor de 111e keer hoeveel positieve tests in de week ervoor zijn geregistreerd. Vorige week meldde het instituut 14.878 positieve tests, 31 procent minder dan een week eerder.

In de zes dagen na de laatste update zijn 9775 besmettingen vastgesteld, gemiddeld 1629 per dag. Op maandag bleef het aantal positieve tests onder de 1000, voor het eerst sinds begin juni. Het weektotaal zou daarmee kunnen uitkomen op 11.000 tot 12.000, een daling van bijna een kwart. Het zou het laagste aantal in tien weken tijd zijn.

Het RIVM registreert alleen uitslagen van coronatests op GGD-locaties, dus zelftests thuis worden niet meegerekend. Toch wijzen ook andere signalen erop dat het aantal besmettingen echt snel afneemt.